Тунисский футболист "Ахмата" рассказал о работе с Черчесовым

Главный тренер грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов является великолепным специалистом с огромным опытом, он хорошо работает с футболистами над психологией. Об этом ТАСС рассказал тунисский защитник "Ахмата" Надер Гандри.

Черчесов возглавил "Ахмат" 6 августа. Под его руководством команда одержала четыре победы, четырежды сыграла вничью и потерпела одно поражение в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ).

"Станислав Черчесов - это великолепный специалист с огромным опытом, - сказал Гандри. - Когда он пришел в "Ахмат", то очень много работал над психологией футболистов, потому что до него мы проиграли много матчей, что было тяжело для нас. Мы очень хорошо и усердно работаем с ним в клубе. Сейчас начало чемпионата, не конец. Я уверен, что мы завершим сезон в топ-6. Я бы сказал, что Черчесов точно входит в топ-3 моих тренеров в карьере, это очень хороший и великолепный тренер".

"Ахмат" занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с 16 очками. В следующем туре грозненская команда 27 октября дома сыграет с "Сочи".