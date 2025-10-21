«Реал» оспорил решение провести матч Ла Лиги в США

«Реал» подал апелляцию против матча Ла Лиги в США.

Мадридский клуб обратился в Национальный спортивный совет Испании из-за матча «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами. УЕФА ранее в качестве исключения разрешил командам сыграть 20 декабря в США.

«Реал» выступает против этого решения и считает, что проведение матча нарушает принцип честности соревнований.

Юристы анализируют апелляцию, а в мадридской команде ждут ответа на письмо с просьбой предоставить информацию и юридический контекст, на основании которого было разрешено провести матч в США.