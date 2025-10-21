«Реал» оспорил решение провести матч Ла Лиги в США

«Реал» подал апелляцию в Национальный спортивный совет из-за матча Ла Лиги в США. «Мадрид» считает, что это нарушает принцип честности турнира
«Реал» подал апелляцию против матча Ла Лиги в США.
Мадридский клуб обратился в Национальный спортивный совет Испании из-за матча «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами. УЕФА ранее в качестве исключения разрешил командам сыграть 20 декабря в США.
«Реал» выступает против этого решения и считает, что проведение матча нарушает принцип честности соревнований.
Юристы анализируют апелляцию, а в мадридской команде ждут ответа на письмо с просьбой предоставить информацию и юридический контекст, на основании которого было разрешено провести матч в США.
Брюханов о тренировках в школе Москвиной: «По большей части работали индивидуально, но Тамара Николаевна и ее тренерский коллектив делились ценным опытом и мудростью»
Пиетранжели о том, что Синнер пропустит Кубок Дэвиса: «Не понимаю, о каком трудном выборе он говорит – ему же играть в теннис, а не воевать»
«Бавария» продлила контракт с Компани до 2029 года. Тренер победил в 49 из 67 матчей в клубе и выиграл Бундеслигу
Брюханов о тренировках в школе Москвиной: «По большей части работали индивидуально, но Тамара Николаевна и ее тренерский коллектив делились ценным опытом и мудростью»
Пиетранжели о том, что Синнер пропустит Кубок Дэвиса: «Не понимаю, о каком трудном выборе он говорит – ему же играть в теннис, а не воевать»
«Бавария» продлила контракт с Компани до 2029 года. Тренер победил в 49 из 67 матчей в клубе и выиграл Бундеслигу