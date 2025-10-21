Футболист «Локомотива» придумал новое прозвище команды

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА заявил, что текущий состав команды можно сравнить с супергеройским отрядом. Его слова передает Legalbet.

«Пусть нас теперь называют «Отрядом самоубийц». Прикольно, по-моему, нет? А голы в последнее время и правда крутые забиваем», — заявил Сильянов.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

На 17-й минуте встречи счет открыл Алексей Батраков. В компенсированное к первому тайму время счет удвоил Дмитрий Воробьев, поразив ворота ударом от лицевой линии. Установил окончательный счет матча Николай Компличенко на 87-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте, набрав 26 очков. Второе место занимает «Краснодар», отставая от «Локомотива» по дополнительным показателям. ЦСКА идет на третьей строчке, набрав 24 балла.

