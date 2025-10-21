Стало известно, где может продолжить карьеру Сафонов

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов может продолжить карьеру в одном из европейских клубов. Об этом сообщает PSG Inside Actu в социальной сети X.

© Соцсети сборной России

«Сафонов сомневается в своем будущем в «ПСЖ». Он не понимает, почему у Шевалье нет конкуренции. Ему обещали «честную борьбу», но он до сих пор не сыграл ни минуты. Рассматривается вариант аренды в январе. Информация достоверная. Интерес проявляют клубы из Испании и Португалии», — указано в публикации.

В текущем сезоне чемпионата Франции российский вратарь еще ни разу не попал в стартовый состав команды. Сам Сафонов недоволен отсутствием шансов на игровое время и планирует покинуть футбольный клуб «ПСЖ» в ближайшее трансферное окно.

«ПСЖ» купил Сафонова год назад за €20 млн у «Краснодара», после чего россиянин отыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, выиграв пять трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Франции, а также Суперкубок УЕФА.

Летом 2025 года основной голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма был продан в английский «Манчестер Сити», однако «ПСЖ» купил у «Лилля» за €45 млн Люку Шевалье, и именно он является первым номером команды в данный момент.