Боснийский полузащитник может вернуться в состав «Акрона»

Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович может вернуться в состав команды в кубковом матче с ЦСКА, сообщил «Матч ТВ» главный тренер тольяттинцев Заур Тедеев.

© ФК «Акрон»

Встреча в рамках шестого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России пройдет во вторник, 21 октября, в Москве и начнется в 20:30 мск.

— Возможно, он сможет сыграть с ЦСКА в Кубке. Будем ориентироваться по его состоянию, окончательное решение остается за медицинским штабом, — сказал Тедеев корреспонденту «Матч ТВ».

Прямую трансляцию игры ЦСКА — «Акрон» смотрите с 20:00 мск на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.