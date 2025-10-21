Боснийский полузащитник может вернуться в состав «Акрона»

Джурасович может вернуться в состав «Акрона» в матче Кубка России с ЦСКА
Полузащитник «Акрона» Алекса Джурасович может вернуться в состав команды в кубковом матче с ЦСКА, сообщил «Матч ТВ» главный тренер тольяттинцев Заур Тедеев.
Встреча в рамках шестого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России пройдет во вторник, 21 октября, в Москве и начнется в 20:30 мск.
Прямую трансляцию игры ЦСКА — «Акрон» смотрите с 20:00 мск на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах sportbox.ru и matchtv.ru.