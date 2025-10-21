Мбаппе повторил редкое достижение Роналду

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе повторил редкое достижение португальца Криштиану Роналду в мадридском клубе спустя 11 лет.

© Газета.Ru

В матче девятого тура чемпионата Испании «Реал» одержал победу над «Хетафе» со счетом 1:0. Единственный гол в этой игре оформил Мбаппе на 80-й минуте. Этот мяч стал для футболиста уже десятым в текущем розыгрыше чемпионата Испании. На его счету также две результативные передачи.

Француз стал первым футболистом «Реала» с сезона 2014/15, который смог забить десять и более мячей в первых девяти турах Ла Лиги. Роналду в том сезоне отличился 17 раз за аналогичный период.

Официально о подписании контракта между Мбаппе и мадридским «Реалом» было объявлено 3 июня. Нападающий пополнил состав испанского гранда в статусе свободного агента. До этого форвард выступал за французский «ПСЖ», в составе которого играл с 2017 года.

В минувшем сезоне Мбаппе стал обладателем Золотой бутсы, забив в чемпионате Испании 31 гол. Во всех турнирах француз отличился 39 раз, побив рекорд по количеству голов в дебютном сезоне. Прежним рекордсменом по этому показателю был чилийский форвард Иван Саморано, который отличился 37 раз в сезоне-1992/93.