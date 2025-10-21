Ценник Батракова сочли слишком высоким

Руководитель отдела международных отношений и скаутинга "Ювентуса" Джорджио Кьеллини оценил перспективы полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в итальянском футболе.

"Слышал, что он очень хорош, но сейчас я не думаю, что он хорошо подходит под стиль итальянского футбола, учитывая высокий ценник, который за него просят", — приводит слова Кьеллини "Матч ТВ".

Алексею Батракову 20 лет. Он является воспитанником "Локомотива" и играет в составе основной команды с марта 2024 года. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 16 матчах за красно-зеленых, в которых записал на свой счет 12 голов и отдал три результативные передачи.

Его действующее трудовое соглашение с "Локомотивом" рассчитано до лета 2029 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость Батракова оценивается в 23 миллиона евро.