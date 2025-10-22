Тренер "Акрона" прокомментировал слухи об отставке

Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев прокомментировал слухи о его возможном уходе из клуба.

© Rusfootball

"Нет никаких слухов об отставке. Руководство четко дало понять, куда мы двигаемся. Мы единая команда, будем двигаться вместе ровно столько, сколько нам даст Господь", — приводит слова Тедеева "Чемпионат".

После кубкового матча с ЦСКА "Акрон" вылетел из розыгрыша турнира на стадии группового этапа Пути РПЛ. Встреча в Москве завершилась поражением тольятинцев со счетом 2:3. Команда Тедеева набрала 5 очков и расположилась на последней, четвертой строчке в турнирной таблице группы D.

По итогам 12-ти прошедших туров Российской Премьер-Лиги "Акрон" занял 12-е место в турнирной таблице. В активе команды 11 очков.