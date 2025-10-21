«Реала» сдаст нападающего в аренду

Эндрик уйдет из «Реала» в аренду в январе. Переговоры о трансфере уже ведутся
Эндрик открыт к уходу из «Реала» в январе.
19-летний бразилец, как ожидается, покинет мадридский клуб на правах аренды. По данным инсайдера Фабрицио Романо, переговоры о трансфере уже ведутся.
Сообщается, что Эндрик хочет получать больше игрового времени в преддверии чемпионата мира. «Реал» также готов отпустить форварда в аренду.
Эндрик еще не играл за «Реал» в текущем сезоне. Последний раз нападающий выходил на поле 18 мая – в игре Ла Лиги с «Севильей» (2:0).
