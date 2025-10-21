Быстров раскритиковал Соболева

Быстров о Соболеве: «Будь я в «Зените», сказал бы: «Саш, иди ты ## ###, иди в другой клуб, выйди из компьютера». Вместо этого пешехода выпустите молодого воспитанника»
Владимир Быстров раскритиковал Александра Соболева.
Нападающий «Зенита» вышел на замену на 87-й минуте в матче Мир РПЛ против «Сочи» (3:0).
«Ведут 2:0, и Семак выпускает Дркушича. А у него есть молодые футболисты, которые сидят. Прошло 12 туров, пацаны не получают шансов – смысл сидеть в «Зените»? Есть воспитанники, которые принесли чемпионство «Краснодару», которые выпустились из нашей академии и играли – им шанс начали давать. Никто никогда не готов, нужно пробовать. И вместо этого пешехода Соболева выпусти быстрого, молодого воспитанника, который хотя бы пробежит с довольным лицом. Хотя бы побежит, хотя бы ускорится. Дайте потрогать мяч. Футболист за пять минут может себя проявить. Есть две борьбы – он должен две борьбы выиграть. Если бы я был в команде, я бы сказал: «Саш, иди ты ## ### (на фиг) уже реально, пожалуйста, иди уже в другой клуб, иди поиграй, выйди из своего компьютера, ты еще футболист, еще можешь поиграть». Блин, реально, иди в футбол поиграй, иди в Самару, иди в «Акрон», куда угодно», – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров.
