Воспитанник ЦСКА рассказал, как смог закрепиться в основной команде

Полузащитник московского ЦСКА Артём Бандикян прокомментировал свой переход во взрослый футбол и увеличение игрового времени в матчах за основную команду.

– Честно, ожиданий я не строил, понимал, что нужно прибавлять с каждым днём и показывать себя. Иначе игровое время не получить. Зимой я был на сборах с основой, после чего находился в обойме и иногда выходил на поле. За это время я сблизился с ребятами, узнал их лучше, и они помогли мне освоиться, за что им большое спасибо. Также хотел бы поблагодарить тренерский штаб за доверие, шанс показать себя и быть частью команды.

— Доволен тем, как идёт прогресс?

– Очень. Буду стараться прибавлять и дальше, — приводит слова Бандикяна официальный сайт ЦСКА.

Артём Бандикян дебютировал за взрослую команду ЦСКА в марте 2025 года, выйдя на замену в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги — 2024/2025 с махачкалинским «Динамо» (2:0). В текущем сезоне на счету 20-летнего опорника девять игр и две результативные передачи во всех турнирах.