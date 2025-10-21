«Арсенал» принес извинения «Атлетико» из-за отсутствия горячей воды на стадионе.

© Sports.ru

Напомним, что футболисты испанской команды вчера не смогли принять душ из-за отсутствия горячей воды на стадионе «Эмирейтс» после тренировки в преддверии матча Лигичемпионов.

Сообщается, что «Арсенал» извинился перед «Атлетико».

«Атлетико» сообщил о проблеме с водой около 18:45 по местному времени – за 45 минут до окончания тренировки.

Персонал стадиона смог решить проблему к 19:25, но испанский клуб завершил занятие раньше, чем ожидалось, и покинул стадион, чтобы футболисты смогли принять душ в отеле.