Станковича обвинили в деградации «Спартака»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что футболисты «Спартака» начали деградировать при главном тренере команды Деяне Станковиче, и заявил о необходимости смены специалиста. Его слова приводит РИА Новости.

«Ни один футболист при Станковиче не растет в «Спартаке», наоборот, они деградируют. С моей точки зрения, это главный фактор, из-за которого тренера надо убирать. Потому что это говорит о том, что тренер не умеет работать по-настоящему. И ведь хорошие футболисты блестяще играли, пока не попали в руки к нему», — отметил он.

20 октября в СМИ появилась информация, что «Спартак» решил расторгнуть контракт со Станковичем.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года. Под его руководством команда провела 11 матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), одержав пять побед, три ничьих и потерпев три поражения.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. В 12-м туре РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1.