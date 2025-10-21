Назван идеальный кандидат на пост тренера «Спартака»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров заявил на YouTube-канале «О, родной футбол!», что московский «Спартак» должен брать тренера, который умеет брать чемпионство.
За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Деян Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года. Под его руководством команда провела 11 матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), одержав пять побед, три ничьих и потерпев три поражения.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. В 12-м туре РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1.