Назван идеальный кандидат на пост тренера «Спартака»

Быстров: "Спартак" должен брать тренера, который умеет брать чемпионство

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров заявил на YouTube-канале «О, родной футбол!», что московский «Спартак» должен брать тренера, который умеет брать чемпионство.

«Спартак» должен брать тренера, который умеет брать чемпионство, всё. Никаких других вариантов не может быть рассмотрено вообще», — сказал Быстров.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Деян Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года. Под его руководством команда провела 11 матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), одержав пять побед, три ничьих и потерпев три поражения.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на семь очков. В 12-м туре РПЛ красно-белые сыграли вничью с «Ростовом» — 1:1.