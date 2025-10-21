Стало известно, какую травму получил нападающий "Зенита"

В пресс-службе "Зенита" рассказали о характере травмы нападающего команды Матео Кассьерры.

© ФК "Зенит"

"Кассьерре проведено обследование, выявлено повреждение икроножной мышцы — потребуется около 4 недель индивидуальных тренировок. Точные сроки возвращения форварда будут зависеть от динамики восстановления", — приводит слова представителей пресс-службы "Зенита" "Спорт-Экспресс".

Напомним, колумбийский нападающий травмировался во время матча 12-го тура чемпионата России с "Сочи". Он покинул поле на 37?й минуте встречи. Вместо него в игру вступил аргентинский нападающий Лусиано. Встреча завершилась победой санкт-петербуржцев со счетом 3:0. В текущем сезоне Кассьерра принял участие в 14 матчах, отметившись 7-ю голами и двумя результативными передачами.

На данный момент "Зенит" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка.