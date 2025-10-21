Семин выступил против VAR

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин заявил о разочаровании в системе VAR.

"Я раньше был за VAR, а теперь вообще непонятно, где есть пенальти, а где нет. Оставил бы только определение офсайда. А решения в поле пусть судья принимает сам", - заявил Семин Sport24.

Юрий Семин в качестве главного тренера московского "Локомотива" 3 раза становился чемпионом России, выигрывал 6 Кубков России и 3 Суперкубка России.

Впервые система VAR была использована в августе 2016 года в матче молодежных команд чемпионата США по футболу. Первым турниром, где использовалась система видеоповторов, был Кубок Конфедераций 2017 года в России.

В РПЛ VAR впервые появилась в матче "Динамо" - "Рубин" 21 июля 2019 года.