«Бавария» продлила контракт с тренером

«Бавария» продлила контракт с Компани до 2029 года. Тренер победил в 49 из 67 матчей в клубе и выиграл Бундеслигу
«Бавария» и Венсан Компани подписали новый контракт.
Мюнхенский клуб продлил соглашение с 39-летним специалистом до 30 июня 2029 года.
Предыдущий договор главного тренера команды действовал до июня 2027 года.
Венсан Компани возглавляет «Баварию» с июля 2024 года. Под его руководством команда выиграла Бундеслигу в прошлом сезоне.
На данный момент мюнхенцы при Компани провели 67 матчей (49 побед, 9 ничьих, 9 поражений). Этот сезон команда начала с 11 побед подряд во всех турнирах.
Брюханов о тренировках в школе Москвиной: «По большей части работали индивидуально, но Тамара Николаевна и ее тренерский коллектив делились ценным опытом и мудростью»
Пиетранжели о том, что Синнер пропустит Кубок Дэвиса: «Не понимаю, о каком трудном выборе он говорит – ему же играть в теннис, а не воевать»
«Бавария» продлила контракт с Компани до 2029 года. Тренер победил в 49 из 67 матчей в клубе и выиграл Бундеслигу
Брюханов о тренировках в школе Москвиной: «По большей части работали индивидуально, но Тамара Николаевна и ее тренерский коллектив делились ценным опытом и мудростью»
Пиетранжели о том, что Синнер пропустит Кубок Дэвиса: «Не понимаю, о каком трудном выборе он говорит – ему же играть в теннис, а не воевать»
«Бавария» продлила контракт с Компани до 2029 года. Тренер победил в 49 из 67 матчей в клубе и выиграл Бундеслигу