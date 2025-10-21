Владелец «Кайрата» рассказал, почему защитника в команде называли «Батей»

Владелец «Кайрата» Кайрат Боранбаев высказался о бывшем футболисте казахстанского клуба - Викторе Васине.

– Чем запомнился в «Кайрате» Виктор Васин?

– Внутри команды ребята называли его Батя, потому что он был старшим. Тоже профессионал. Когда встал вопрос о расторжении контракта – никаких проблем не было. Единственное, он переживал, что уже перевёз сюда семью и сын пошёл в школу. Но расстались мы с ним хорошо. Запомнился тем, что всегда оставался спокойным, много не говорил, делал свою работу.

– Если бы Кержаков на него рассчитывал, он задержался бы в команде подольше?

– Наверное. Хотя у нас контракт заканчивался к концу года, а у него была травма. Исходили из того, что у нас иностранцы должны стабильно играть, — сказал Боранбаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.