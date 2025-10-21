Соболеву посоветовали уйти из "Зенита"

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров в программе на YouTube-канале «О, Родной Футбол!» подверг критике нападающего петербургского «Зенита» Александра Соболева и посоветовал тому сменить клуб, чтобы получать игровую практику.

© Газета.Ru

«Если бы я был в команде, я бы сказал: «Саша, иди ты... иди уже в другой клуб. Иди поиграть. Вылези из своего компьютера, хорош стрелять. Ты футболист, ты еще можешь поиграть. Иди в футбол поиграть, иди в Самару, иди в «Акрон», куда угодно», — сказал Быстров.

В нынешнем сезоне Соболев провел за команду 15 матчей во всех турнирах, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и две результативные передачи.

В июле появилась информация, что Соболев потратил на онлайн-игры 701 тысячу рублей. На инвентарь в игре CS Соболев потратил около $700, а в Dota 2 — $8300.

Официально о переходе Соболева из московского «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа 2024 года. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1». В сезоне-2024/25 форвард забил семь мячей и отдал три результативные передачи во всех турнирах за петербургский клуб.