Агент Ракова прокомментировал информацию об интересе «Спартака»

Агент Вадима Ракова опроверг информацию об интересе «Спартака».

Ранее сообщалось, что сторона хавбека «Локо» рассчитывает включить вингера в сделку по вероятному трансферу Данила Пруцева, играющего за железнодорожников на правах аренды, однако «Спартак» не рассматривает вариант с обменом.