Агент Ракова прокомментировал информацию об интересе «Спартака»

Агент Ракова о «Спартаке»: «Интереса нет от слова совсем – более того, «Локомотив» намерен предложить Вадиму новый контракт. Карпов в очередной раз обделался»
Агент Вадима Ракова опроверг информацию об интересе «Спартака».
Ранее сообщалось, что сторона хавбека «Локо» рассчитывает включить вингера в сделку по вероятному трансферу Данила Пруцева, играющего за железнодорожников на правах аренды, однако «Спартак» не рассматривает вариант с обменом.
«Неужели не ясно, что Ваня [Карпов] выдумывает или специально хочет, чтобы побольше говорили, раздражает своими высказываниями. На сегодняшний день нет никакого обмена или интереса «Спартака», от слова совсем. Более того, вчера встречался с генеральным и спортивным директором «Локомотива», в том числе разговаривали по Вадиму Ракову. Клуб намерен сохранить Вадима Ракова и предложить ему новый контракт. Так что Ваня в очередной раз обделался», – сказал Владимир Кузьмичев.
