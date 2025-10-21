Агент Миранчука высказался о приезде игрока в сборную России

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Атланты Юнайтед" Алексея Миранчука, рассказал Rusfootball.info, что футболист с удовольствием приезжает в расположение национальной сборной России.

"Леша всегда с большим удовольствием приезжает в сборную России, это вообще не проблема. Для него это повод вернуться в родные места, поговорить на своем языке, увидеться с родным. Даже несмотря на непростую логистику, он готов приезжать. Нужно отметить и "Атланту", которые понимаю важность игры за сборную, и отпускают Алексея. Они точно не против", - сказал агент.

Алексей Миранчук выступает за американскую "Атланту Юнайтед". Этой осенью он был вызван в сборную России на товарищеские матчи с Ираном и Боливией.

В составе американской команды полузащитник провёл 49 матчей, забил 11 голов и отдал семь голевых передач.