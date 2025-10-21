Вратарь турецкого клуба умер во время тренировки

28-летний вратарь турецкого любительского клуба «Бандырма Санайиспор» Огужан Камаджи скончался во время тренировки. Об этом пишет издание Haberturk.

По информации СМИ, команда проводила тренировку 20 октября, готовясь к матчу против «Гёнен Каршиякаспор». Во время отработки ударов по воротам вратарю стало плохо, его партнеры по команде вызвали скорую помощь, на месте игроку была оказана первая медицинская помощь. Футболиста госпитализировали, у него был диагностирован сердечный приступ. Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось.

По факту смерти вратаря было начато расследование, тело Камаджи отправили на вскрытие.

Стоит отметить, что футболист записался на прием к врачу-кардиологу после того, как почувствовал себя плохо во время одного из последних проведенных матчей. Он должен был посетить врача 21 октября.

Похороны футболиста, как отмечает издание, состоятся 21 октября.