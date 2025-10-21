Гладилин оценил возможный переход Баринова в "Спартак"

Бывший игрок "Спартака" и "Локомотива" Валерий Гладилин заявил, что возможный переход Дмитрия Баринова в красно-белый клуб будет зависеть от решения тренерского штаба.

© Rusfootball

"Придёт ли Баринов в "Спартак" или нет - зависит от тренера. Сейчас тренер - Станкович. На этой позиции есть Умяров, значит, надо будет кого-то убирать. Всё будет зависеть от того, нужен ли Баринов тренеру "Спартака", - сказал Гладилин в интервью "Советскому спорту".

Дмитрий Баринов выступает за основной состав "Локомотива" с начала лета 2016 года. Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2026 года. Всего за команду опорный полузащитник провел 267 матчей, забил 12 голов и отдал 25 голевых передач. Трансферная стоимость игрока по версии Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

Недавно Баринов заявил, что его не устроили условия контракта, которые ему предложил "Локомотив".