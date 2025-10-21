Экс-менеджер «Манчестер Юнайтед» отказался возглавить «Спартак»

Себастьян Пот, агент тренера Рууда ван Нистелроя, рассказал, готов ли специалист рассмотреть возможность работы в «Спартаке» в случае отставки Деяна Станковича.

© ФК «Лестер»

«Будет ли интересна Ван Нистелрою работа в «Спартаке»? Нет, без шансов», – заявил Пот.

В прошлом сезоне после отставки Эрика тен Хага ван Нистелрой работал временным менеджером «Манчестер Юнайтед», за который выступал, будучи игроком. После назначения Рубена Аморима возглавил боровшийся за выживание «Лестер Сити» и завершил сезон в зоне вылета, на 18-й строчке с 25 очками.

В качестве тренера ван Нистелрой завоевал Кубок Нидерландов с ПСВ.

Ранее сообщалось, что руководство «Спартака» приняло решение расстаться со Станковичем и уже договорилось с экс-рулевым «Алавеса» и «Мальорки» Луисом Гарсией.