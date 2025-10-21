Футболист сборной Армении назвал сильнейших защитников чемпионата России

Защитник сборной Армении по футболу и ереванского «Ноа» Сергей Мурадян в интервью «Матч ТВ» назвал Нино из «Зенита» и Игоря Дивеева из ЦСКА сильнейшими защитниками чемпионата России.

Нино 28 лет, в прошлом году он присоединился к «Зениту», в нынешнем сезоне в его активе 10 игр. Дивееву 26 лет, с 2019 года он выступает за ЦСКА. В этом сезоне он провел 12 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча.

— Кто, по вашему мнению, лучший центральный защитник в России?

— Думаю, Нино.

— А из россиян?

— Дивеев самый сильный сейчас. Очень хорошо ведёт борьбу, — сказал Мурадян «Матч ТВ».

Мурадян в России выступал за петербургское «Динамо» и «Зенит».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.