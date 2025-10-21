Экс-президент «Спартака» назвал клуб, который вылетит из РПЛ

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» заявил, что уход Арташеса Арутюнянца с поста президента донской команды негативно скажется на ее перспективах. Его слова передает Legalbet.

«Судьба клуба может сложиться очень плохо, если вслед за Арутюнянцем уйдет Рыскин, а потом и ключевые игроки. За трансферы этих футболистов, как я понимаю, «Ростов» не платил, а получал игроков по каким-то договоренностям. Я думаю, что в таком случае для «Ростова» будет счастьем, если они просто останутся в РПЛ», — заявил Червиченко.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Игрок «Ростова» Тимур Сулейманов открыл счет. Он отличился на 56-й минуте матча. На 86-й минуте Эсекьель Барко сравнял счет. На 26-й минуте с поля был удален игрок красно-белых Александер Джику.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 19 очков. «Ростов» занимает десятую строчку, имея в активе 14 баллов.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 25 октября. Команды выйдут на поле в 14:00 по московскому времени. «Ростов» сыграет 25 октября с махачкалинским «Динамо». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

