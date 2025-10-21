Президент европейского клуба готов провести матч со сборной России

Президент швейцарского "Сьона" Кристиан Константин заявил о готовности организовать товарищеский матч со сборной России.

© Rusfootball

"Если в сборной России захотят приехать в Сьон - для меня это не будет проблемой. Но, возможно, лучше провести этот матч в Катаре, чтобы избежать демонстраций глупых людей. Можно провести эту игру и в России", - заявил Константин Sport24.

На данный момент "Сьон" находится на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, набрав 15 очков в 9-ти играх. Подопечные Дидье Толо одержали 4 победы, 3 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения.

Недавно сборная России провела 2 товарищеских матча. 10 октября команда сыграла против Ирана и одержала победу со счетом 2:1. 14 октября Россия выиграла у Боливии (3:0).

На данный момент подопечные Валерия Карпина находятся на 30-м месте в рейтинге сборных ФИФА.