Выяснилось, почему «Бавария» так быстро продлила соглашение с Компани

«Бавария» опасалась, что «Ман Сити» может обратиться к Компани – в нем видят преемника Гвардиолы. Мюнехнцы продлили тренера до 2029 года
«Бавария» остерегалась активности «Манчестер Сити» в отношении Венсана Компани.
Мюнхенский клуб ранее сообщил о подписании нового соглашения с главным тренером до 2029 года.
Как сообщил журналист Кристиан Фальк, «Бавария» действовала быстро, опасаясь, что «Манчестер Сити» может обратиться к Компани, поскольку видит в нем потенциального преемника Пепа Гвардиолы.
Венсан Компани возглавляет «Баварию» с июля 2024 года. Под его руководством команда выиграла Бундеслигу в прошлом сезоне.
