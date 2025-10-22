Сперцян рассказал, как повлияла на него скандальная ситуация с Ндонгом

Полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался о скандальной ситуации с защитником "Ахмата" Усманом Ндонгом.

"Сначала как будто смешно было, что за ситуация. А потом, когда увидел, что это официальное заявление от "Ахмата" и так далее, понял, что что-то там не так. Поэтому я и выступил, поэтому пришлось сказать. Но никак не повлияла. Мы разобрались. То, что штраф, честно, непонятно за что, но ладно", - сказал Сперцян в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

В 11 туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" на домашнем стадионе одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:0. На 85 минуте встречи защитник грозненцев Усман Ндонг несколько раз ударил полузащитника "быков" Эдуарда Сперцяна плечом в лицо и получил красную карточку.

После матча Усман Ндонг заявил, что Эдуард Сперцян оскорбил его по расовому признаку, сам полузащитник отверг эти обвинения. КДК РФС признал, что в словах армянского полузащитника не было расистского посыла, однако оштрафовал футболиста и дисквалифицировал Ндонга.