Лапорта о вмешательстве «Реала» в вопрос матча в США: «Мы привыкли к таким вещам – они могут делать то, что считают нужным. Устроим настоящий праздник болельщикам в Майами»
Жоан Лапорта высказался о вмешательстве «Реала» в матч Ла Лиги в США.
Мадридский клуб ранее обратился в Национальный спортивный совет Испании (CSD) из-за матча «Барселоны» и «Вильярреала» в Майами.
«Мы к этому привыкли, к таким вещам. Вопрос с матчем в Майами полностью согласован с Ла Лигой и «Вильярреалом», как я уже говорил. Мы относимся к этому спокойно. Мы устроим настоящий праздник болельщикам в Майами и в США. «Реал» может делать что захочет – не собираюсь в это вмешиваться. Я президент «Барселоны», а «Реал» может делать то, что считает нужным. Мы следуем плану. Я не собираюсь ввязываться в споры», – сказал президент «Барселоны» Жоан Лапорта.
