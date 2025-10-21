«Спартак» и «Динамо» Мх назвали стартовые составы на матч

Московский «Спартак» и махачкалинское «Динамо» объявили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России по футболу.

© Матч ТВ

Встреча пройдет в Каспийске и начнется в 18:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым.

Стартовый состав «Динамо»: Давид Волк (вратарь), Имад Аззи, Андрес Аларкон, Ильяс Ахмедов, Сослан Кагермазов, Мохаммед Аззи, Абдулпаша Джабраилов, Ражаб Магомедов, Шамиль Гаджиев, Кирилл Зинович, Хазем Мастури.

Стартовый состав «Спартака»: Илья Помазун (вратарь), Егор Гузиев, Александер Джику, Игорь Дмитриев, Илья Самошников, Наиль Умяров, Кристофер Мартинс, Маркиньос, Александр Добродицкий, Никита Массалыга, Антон Заболотный.

Прямую трансляцию игры смотрите с 17:45 (мск) на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.