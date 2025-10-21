Ари вернулся в "Торпедо"

Главный тренер "Торпедо" Олег Кононов сообщил, что Ари снова стал спортивным директором клуба.

"Да, он - спортивный директор", - сказал Кононов в интервью "Матч ТВ".

Напомним, что Ари занимал должность спортивного директора "Торпедо" с декабря 2024 года по август 2025 года.

Также 15 октября Олег Кононов вернулся на пост главного тренера чёрно-белых. Ранее он тренировал "автозаводцев" с января 2025 года по август 2025 года.

После 15 сыгранных туров команда с 11 очками находится на 16 позиции в турнирной таблице Первой Лиги.