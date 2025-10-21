Станкович рассказал о дисквалификации

Станкович о дисквалификации: «Весь этот период я был с командой, переживал игры вместе с ребятами. Не хватало быть на расстоянии 20–30 метров от них»
Деян Станкович рассказал, что всегда был рядом с командой в период отстранения.
«Спартак» сыграет с «Динамо» Махачкала в 6-м туре группового этапа Пути РПЛ Fonbet Кубка России. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.
Для Станковича сегодняшняя игра станет первой после месячной дисквалификации.
– Успели соскучиться по футболу в этой паузе?
– Я всегда был с ребятами, весь этот период. За исключением 90 минут во время матча, когда я был на трибуне и поддерживал, вместе с ними переживал эти игры. Конечно, мне не хватало этого. Не хватало быть на расстоянии 20–30 метров от них.
– Кто, на ваш взгляд, готов стать лидером обороны в связи с травмой Бабича?
– В этом и заключается ответственность главного тренера. Сезон длинный, все может быть. Мы готовы эти решения принимать. У нас есть решения и есть футболисты, – сказал главный тренер «Спартака».
