Глава Ла Лиги сделал резкое заявление об отмене матча «Барселоны» в США

Тебас об отмене матча в США: «К «честности соревнований» апеллируют те, кто годами давили на судей, руководителей. Ла Лига продолжит противостоять тем, кто стремится разрушить испанский футбол»
Глава Ла Лиги Хавьер Тебас сделал резкое заявление об отмене матча «Барсы» в США.
Встреча 17-го тура Ла Лиги «Вильярреал» – «Барселона», которая должна была состояться в Майами 20 декабря, отменена. Лига сообщила, что это случилось из-за «неопределенности в Испании в последние недели»: «Ла Лига сожалеет, что беспрецедентный проект не будет реализован».
«Сегодня испанский футбол упустил возможность сделать шаг вперед, заявить о себе на мировом уровне и укрепить свое будущее. Призыв защитить «традиции» апеллирует к узкому и провинциальному подходу, в то время как истинные традиции европейского футбола находятся под угрозой из-за решений институтов, которые год за годом разрушают национальные лиги, истинную движущую силу европейской футбольной индустрии, на фоне наивности и пассивности европейских лидеров, неспособных отличить второстепенное от важного. К «честности соревнований» апеллируют те, кто годами подвергал сомнению эту честность, оказывая давление на судей, руководителей, создавая искаженные истории или используя политическое и медийное давление в качестве спортивного инструмента. А другие, возможно, неосознанно и добросовестно, были втянуты в дебаты по поводу информации, которая уже обсуждалась в 2018 году, где эта предполагаемая «информация» – которая у них была тогда и сейчас, – была просто предлогом для прекращения проекта. Я хочу поблагодарить «Вильярреал» и «Барселону» за их приверженность и щедрость, когда они стали частью проекта, целью которого было только развитие нашего турнира. Они не думали о себе, они думали обо всех. Ла Лига продолжит работать серьезно и убежденно, чтобы испанский футбол оставался конкурентоспособным, противостоя тем, кто стремится его разрушить, но всегда уважая его корни и обеспечивая его устойчивость. Испанский футбол заслуживает того, чтобы смотреть в будущее с амбициями, а не со страхом. Мы будем продолжать пытаться. На этот раз мы были очень близки», – написал президент Ла Лиги Тебас.
Напомним, ранее защитник «Реала» Даниэль Карвахаль заявил о матче в США:
«Это нарушает честность турнира – не все команды Ла Лиги будут соревноваться в одинаковых условиях».
Тебас ответил ему:
