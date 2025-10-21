Главный тренер «Болоньи» Итальяно госпитализирован

Главный тренер «Болоньи» Винченцо Итальяно госпитализирован с пневмонией и, как ожидается, из-за этого пропустит два следующих матча своей команды в Лиге Европы и Серии А, сообщает официальный сайт клуба.

Специалист проходит лечение в больнице общего профиля «Сант'Орсола-Мальпиги». Состояние Итальяно постепенно улучшается, но он не сможет руководить своей командой во встрече Лиги Европы с ФКСБ, который состоится 23 октября, и в воскресном матче Серии А с «Фиорентиной» 26 октября.

После двух встреч в рамках общего этапа Лиги Европы «Болонья» набрала одно очко и занимает 30-е место в турнирной таблице. В Серии А клуб находится на пятом месте (13 очков).