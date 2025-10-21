Назван российский тренер, которому «Спартак» должен дать второй шанс

Российский тренер Ринат Билялетдинов призвал вновь назначить Дмитрия Аленичева на пост наставника московского «Спартака», передает «Чемпионат».
«Если вести речь от лица болельщика «Спартака», меня интересует, почему клуб считает российских тренеров недотренерами. Почему не дать вторую попытку Аленичеву? Это тренер со спартаковским прошлым», — сказал Билялетдинов.
Аленичев тренировал «Спартак» с 2015 по 2016 год. В качестве футболиста он играл за красно-белых с 1994 по 1998 год, а также с 2004 по 2006 год.
За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Нынешний тренер команды — серб Деян Станкович — стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.