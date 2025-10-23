Букмекеры потратят более семи миллиардов рублей на российские футбольные клубы

Lenta.ruиещё 1

Российские букмекерские компании инвестируют рекордные 7,3 миллиарда рублей в спонсорство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2025/2026. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Стало известно, сколько букмекеры потратят на российские футбольные клубы
© Global Look Press

По информации источника, это более чем вдвое превышает показатель двухлетней давности. Отмечается, что такие вложения делают беттинг одной из ключевых статей дохода футбольных команд РПЛ. Лидерами по объему контрактов стали петербургский «Зенит», московские «Спартак», «Динамо» и «Краснодар» — каждый из них получит от партнеров около одного миллиарда рублей за сезон.

Большинство клубов РПЛ за последний год существенно увеличили стоимость контрактов — в некоторых случаях почти вдвое. Например, соглашение «Сочи» с БЕТСИТИ выросло с 25 до 180 миллионов рублей, а доход «Рубина» от партнерства с FONBET превысил 200 миллионов рублей.

Единственным клубом без спонсора-букмекера остался «Оренбург». По данным источника, руководство команды запросило слишком высокую цену за сотрудничество.

Главное сейчас
Главное сейчас