Футболисты «Спартака» обыграли «Динамо» в Кубке России

Московский «Спартак» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» в матче заключительного тура Пути РПЛ Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 3:1.

На 25-й минуте матча Хазем Мастури вывел махачкалинцев вперед. На 34-й минуте матча Маркиньос сравнял счет. Во втором тайме Никита Массалыга и Игорь Дмитриев установили окончательный счет встречи. На 85-й минуте Антон Заболотный мог довести счет до разгромного, но не реализовал пенальти.

В турнирной таблице группы «Спартак» занял первое место, набрав 13 очков. «Динамо» заняло второе место, отстав от «Спартака» по дополнительным показателям.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.