ЦСКА победил «Акрон» в Кубке России

В матче шестого тура группового этапа Кубка России московский ЦСКА в родных стенах переиграл тольяттинский «Акрон». «Армейцы» одержали победу со счётом 3:2 и вышли на первое место в турнирной таблице своей группы.

Забитыми голами в составе ЦСКА отметились Артём Шуманьский, Матвей Кисляк и Алеррандро. За «Акрон» отличился Беншимол, дважды реализовавший пенальти.

Напомним, ранее в рамках шестого тура группового этапа Кубка России «Спартак» победил махачкалинское «Динамо».