«Цирк или аут?» Дзюба возмутился судейством в матче ЦСКА — «Акрон»

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба, пропустивший игру, где московский ЦСКА одержал победу в матче группового этапа Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Кубка России, опубликовал в своем аккаунте комментарий момента, где мяч, по его мнению, полностью вышел за пределы поля перед взятием ворот. Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 3:2. Ключевым моментом встречи стал спорный гол Артема Шуманского в конце первого тайма. "Цирк или аут?" - написал Дзюба в сопровождении к публикации, выразив несогласие с решением судейской бригады. Видеоарбитры не обнаружили подтверждения нарушения, и гол был засчитан. Помимо Шуманского, у ЦСКА отличились Матвей Кисляк и Алеррандро, тогда за "Акрон" дважды забил Беншимол. По итогам шестого тура ЦСКА с 13 очками возглавляет группу D. "Акрон" с пятью очками занимает последнее место в группе. Для подмосковного клуба это поражение стало третьим в текущем розыгрыше Кубка России.