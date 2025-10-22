"Динамо" и "Зенит" сыграют в 1/4 финала Кубка России

Московское "Динамо" и санкт-петербургский "Зенит" встретятся в 1/4 финала Кубка России. Это стало известно после того, как "бело-голубые" разгромили самарские "Крылья Советов" в матче шестого тура группового этапа "Пути РПЛ" со счетом 4:0.

Решающий вклад в победу москвичей внес 21-летний Ульви Бабаев, оформивший хет-трик. Еще один гол на счету Даниила Фомина. Победа позволила "Динамо" занять второе место в группе "С".

Подопечные Валерия Карпина набрали поровну очков с "Краснодаром" - по 11. Но у южан еще одна игра в запасе против "Сочи". И даже если "быки" в ней уступят, то все равно обойдут "Динамо" по дополнительным показателям.

"Зенит", разромивший "Оренбург" со счетом 6:0 с дублем Александра Ерохина, досрочно занял первое место в квартете "А".

Напомним, согласно действующему формату, Кубок России разделен на "Путь РПЛ" и "Путь регионов". Первый - только для команд Премьер-лиги, которые были поделены на четыре группы. По два лучших клуба из каждой сразятся в 1/4 финала "Пути РПЛ". Команды с третьих мест отправятся в "Путь регионов".