В четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России сыграют два московских клуба

В четвертьфинале Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) Фонбет - Кубка России по футболу сыграют между собой московские клуб «Спартак» и «Локомотив». Об этом сообщает официальный Telegram-канал турнира.

Оба матча столичного дерби состоятся в ноябре. Точные даты их проведения будут объявлены дополнительно. В Telegram-канале назвали предстоящий плей-офф «настоящей зарубой».

21 октября московский «Спартак» на выезде обыграл махачкалинское «Динамо» в матче заключительного тура Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счетом 3:1. В турнирной таблице группы «Спартак» занял первое место, набрав 13 очков. «Динамо» заняло второе место, отстав от «Спартака» по дополнительным показателям.

