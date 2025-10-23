Сафонов обратился к болельщикам после победы «ПСЖ» над «Байером» в ЛЧ

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов обратился к болельщикам французского клуба после разгромной победы над «Байером» (7:2) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команды играли на стадионе «БайАрена» (Леверкузен, Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Хесус Хиль Мансано.

© ФК «ПСЖ»

«Всем привет, возвращаюсь после застоя. Немного поздно, но поздравляю с победой всех, кто болел за «ПСЖ». А всех, кто просто смотрел наш матч — с тем, что увидели кучу голов и красивый футбол», — написал Сафонов в телеграм-канале.

Матвей Сафонов попал в заявку парижан на игру ЛЧ, но всю встречу провёл в запасе. В текущем сезоне у россиянина ни одного выхода на поле в матчах за клуб.