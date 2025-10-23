Стал известен следующий возможный противник сборной России

Пресс-секретарь Федерации футбола Туниса Кайс Регес высказался о возможном проведении товарищеского матча с Россией.

"Матч со сборной России возможен не раньше ноября следующего года. Мы готовы сыграть, но пока практически весь график сборной Туниса загружен другими играми. Из доступного только ноябрь 2026 года", - цитирует Регеса Sport24.

Напомним, что национальная команда России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В октябре текущего года сборная России провела две товарищеские встречи - одержала победу над Ираном (2:1) и Боливией (3:0). В ноябре подопечные Валерия Карпина проведут товарищеские матчи с Чили и Перу - обе встречи состоятся в России.