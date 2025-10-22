Тренер ЦСКА рассказал о разозлившем его судействе в матче команды в Кубке России

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини высказался о судействе в домашнем матче его команды против «Акрона» в Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщается на сайте красно-синих.

Специалист признался, что работа рефери его разозлила. «Судья поставил пенальти после увиденных на повторе легких касаний. Судьи должны способствовать качественной игре, помогать, а сейчас мы идем не в лучшем направлении», — заявил тренер.

ЦСКА победил «Акрон» со счетом 3:2. Во втором тайме в ворота армейцев были назначены два пенальти, которые гости реализовали.

ЦСКА набрал 13 очков в шести матчах группового этапа Пути РПЛ Кубка России и занял первое место в группе D. В 1/4 финала турнира армейцы сыграют с махачкалинским «Динамо».