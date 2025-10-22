В «Спортинге» отреагировали на слухи об интересе к Сафонову

В пресс-службе «Спортинга» отреагировали на новость об интересе клуба к российскому вратарю «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову. Ранее сообщалось, что Сафонов может перейти в португальский клуб на правах аренды.

– Есть информация о том, что Сафонов может быть арендован «Спортингом». Действительно ли голкипер есть в списке интересов клуба?

– Эта информация не соответствует действительности, – приводит слова неназванного представителя пресс-службы португальского клуба Metaratings.

Матвей выступает за парижан с 2024 года. В минувшем сезоне российский вратарь провёл 17 матчей, пропустив 13 голов. Семь раз Матвей покидал поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Вместе с «ПСЖ» россиянин стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов УЕФА. В этом сезоне Сафонов на клубном уровне ещё не играл.