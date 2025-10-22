Гол Воробьева в ворота ЦСКА назвали недоразумением

Бывший игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал гол нападающего Дмитрия Воробьёва в ворота ЦСКА (3:0) в матче 12-го тура Мир РПЛ. Форвард железнодорожников забил ударом от углового флажка.

— У него мяч свалился. Вот. Поэтому он не бил по воротам, это гол-недоразумение, да.

— Это лучший гол в истории РПЛ?

— Нет, конечно. Какой там? Таких недоразумений знаешь сколько будет ещё и было уже?

— Ну он необычный.

— Необычный знаешь в каком смысле? Что там вся команда «Локомотива» схватилась за голову и все смеялись, не радовались, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».