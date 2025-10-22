Стало известно, сколько «Зенит» может получить за выкуп защитника Ренана

«Васко да Гама», за который выступает защитник «Зенита» Роберт Ренан на правах аренды, может выкупить 22-летнего игрока у петербургского клуба.

За 70% прав на футболиста бразильская команда может заплатить 8 млн евро. Аренда Ренана рассчитана до конца июня 2026 года. За это «Васко» заплатил сине-бело-голубым 1 миллион евро. Ранее защитник уходил в две аренды, за которые петербуржцы заработали в сумме 4,5 млн евро.

Ренан перешел в «Зенит» зимой 2023 года из «Коринтианса» на правах свободного агента. За сине-бело-голубых бразилец провел 18 матчей и не отметился голевыми действиями. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом России, победителем Кубка и обладателем Суперкубка страны. Контракт защитника с петербургской командой рассчитан до конца июня 2028 года.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 млн евро.