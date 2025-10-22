Эксперт выставил оценки игрокам «Локомотива» и ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов выставил оценки игрокам «Локомотива» и ЦСКА по итогам матча 12-го тура Мир РПЛ. Встреча прошла 18 октября на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов. Победу в матче одержали железнодорожники со счётом 3:0.

Бубнов оценил игру каждого футболиста «Локомотива», принявшего участие в этой встрече на пятёрку. У ЦСКА по двойке получили Алеррандро, Глеб Пополитов и Энрике Кармо.

После 12 туров в чемпионате России «Локомотив» набрал 26 очков и занимает первое место в турнирной таблице. ЦСКА заработал 24 очка и располагается на третьей строчке.