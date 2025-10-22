‎Игрок ЦСКА назвал лидера клуба

‎Белорусский форвард ЦСКА Артем Шуманский поделился мнением о том, кто является лидером московского клуба.

‎

‎«Кисляк — лидер команды. Он стал им в столь юном возрасте. Конечно, его присутствие помогает команде. Это видно по его результативным действиям», — заявил Шуманский.

‎

‎В текущем сезоне 20-летний Матвей Кисляк провел 19 матчей, забил 4 мяча и отдал 5 результативных передач. Контракт игрока сборной России с армейцами действует до конца июня 2029 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 16 млн евро.

‎

‎После 12 туров чемпионата России ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 24 очков. Красно-синие отстают от лидирующего «Локомотива» на 2 очка.

‎

‎25 октября столичные сыграют против «Крыльев Советов». Матч пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Начало — в 19:00 по московскому времени.

Шуманскому — 20 лет. В нынешнем сезоне игрок сборной Беларуси провел 11 матчей и забил 1 мяч.